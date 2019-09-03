Смартфон Huawei Enjoy 10 появился на официальном рендере
Не так давно появлялись сведения о том, что китайская корпорация Huawei в скором времени выпустит смартфон Enjoy 10, характеристики которой очень похожи с Honor 9X. Накануне на просторах интернета появились первые рендерные фотографии девайса, демонстрирующие сразу 4 доступных цветовых вариаций.
Технические характеристики будущей новинки следующие: 6,6-дюймовый дисплей Full HD+, однокристальная платформа Kirin 810, тройная основная камера на 2+8+48 Мп, наличие которой, к слову, подтверждает рендер.
Что касается фронтальной камеры, то она будет выдвижной, а дактилоскопический датчик хорошо заметен на задней панели. Выход Huawei Enjoy 10 намечен на ближайшее время, отметили инсайдеры.
Технические характеристики будущей новинки следующие: 6,6-дюймовый дисплей Full HD+, однокристальная платформа Kirin 810, тройная основная камера на 2+8+48 Мп, наличие которой, к слову, подтверждает рендер.
Что касается фронтальной камеры, то она будет выдвижной, а дактилоскопический датчик хорошо заметен на задней панели. Выход Huawei Enjoy 10 намечен на ближайшее время, отметили инсайдеры.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:14