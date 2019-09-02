Анна Седокова затеяла ремонт и присмотрела кухню за 5 миллионов рублей

«Кухня за 5 — это почти еще одна квартира. Я столько не заработаю или заработаю, но только на кухню, - смеется Анна Седокова. - Но ничего, справимся».

Анна Седокова рассказала фанатам, что в ее новенькой квартире завершены черновые работы и начинается самое интересное: выбор мебели, техники и отделочных материалов. Она давно остановила свой выбор на натуральном камне и паркете, обустроила сразу три веранды, нашла идеальную плитку и веранду. Когда зашел разговор о кухне, звезда призналась, что присмотрела такую мебель за 5 миллионов рублей, хотя вполне хорошие кухни стартуют от 2,5 миллиона.Комментируя пост, одна из подписчиц заявила, что такая дорогая кухня «должна по ходу знать все рецепты мира и сама готовить!», в ответ на что Седокова оставила множество смеющихся смайликов.