В США католический священник испугался магии Гарри Поттера





Все семь книг из популярной серии рассказов о магическом мире и юном волшебнике распорядился убрать из школьной библиотеки местный пастор. Письмо с соответствующими требованиями священник не поленился разослать родителям всех учеников. Сообщается, что подобное решение пастор принял после консультаций с неназванными экзорцистами в Риме и США. Эксперты якобы пришли к выводу о том, что замысловатые проклятья и заклинания, которые описываются в книгах британской писательницы Джоан Роулинг, являются реальными.«Существует риск вызова злых духов, которые вселятся в человека, читающего такие тексты», - заявил священник. Он также подчеркнул, что в книгах магия представлена в виде не только зла, но и добра, но в действительности это лишь обман. В администрации католических школ города отметили, что у пастора действительно есть полномочия на введение подобных запретов в своей школе.