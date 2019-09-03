OnePlus 7T в чехле впервые показали на качественных рендерах
В Сети впервые появились рендерные снимки девайса OnePlus 7T, оснащенного 90 Гц дисплеем Super AMOLED с диагональю в 6,5 дюймов, а также разрешением 2К. Судя по фотографии, дизайн задней панели и правда соответствует тому, о чем в свое время заявляли разработчики: особенно хорошо виден круглый блок основной камеры.
Тройная основная камера оснащена датчиками на 12, 16 и 48 Мп. Более того, устройство будет записывать небольшие видеоролики, длительностью в 10 секунд, при частоте более 950 к/сек. Что касается селфи-камеры, то её разрешение составит 16 Мп.
Основой смартфона является однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855 Plus, количество оперативной и постоянной памяти составит 8 и 128/256 ГБ соответственно. Ёмкость аккумулятора будет средней – 3,8 тысяч мАч. Модель появится в продаже сразу в двух цветовых вариациях: Frosted Silver и Haze Blue.
Тройная основная камера оснащена датчиками на 12, 16 и 48 Мп. Более того, устройство будет записывать небольшие видеоролики, длительностью в 10 секунд, при частоте более 950 к/сек. Что касается селфи-камеры, то её разрешение составит 16 Мп.
Основой смартфона является однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855 Plus, количество оперативной и постоянной памяти составит 8 и 128/256 ГБ соответственно. Ёмкость аккумулятора будет средней – 3,8 тысяч мАч. Модель появится в продаже сразу в двух цветовых вариациях: Frosted Silver и Haze Blue.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:30