Актрису Ирину Мирошниченко привезли на встречу с любимым театром





Вообще, Ирина Петровна давно не удивляется большому вниманию прессы к своей персоне, поэтому при виде направленных в ее сторону объективов ничуть не смутилась. Она вела себя вполне раскованно, смеялась и с весьма охотно позировала перед объективами камер журналистов, отвечая на их многочисленные вопросы. Примадонна Московского художественного академического театра признается, что каждый раз спешит на сбор группы, словно школьница на первый звонок, словно девушка на свидание к любимому. «Это и есть мой любимый», - нежно отзывается о театре Ирина Мирошниченко.Несмотря на свой почтенный возраст актриса, к слову, прекрасно выглядит. В беседе с журналистами издания «Дни.ру» она отметила, что держит себя в форме благодаря постоянному движению. Даже этим летом она работала, поскольку за всю свою жизнь так и не научилась отдыхать. «Потому и сохранилась так. Могу 15-летнюю девочку сыграть», - кокетливо шутила актриса.