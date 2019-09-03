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Мария Шушкина показала повзрослевших 14-летних сыновей Фому и Фоку

Актриса Мария Шушкина поделилась в Сети фотографиями младших сыновей Фомы и Фока. По словам поклонников, 14-летние близнецы стали внешне всё более походить на своего звёздного дедушку.
Мария Шушкина показала повзрослевших 14-летних сыновей Фому и Фоку

Снимки близнецов были опубликованы артисткой на личной странице в Instagram. В июне этого года младшим сыновьям Мари Шушкиной от юриста и бизнесмена Бориса Вишнякова исполнилось 14 лет. Начало нового учебного года и переход сыновей в 8 класс актриса встречает словами: «Мы бодры, веселы... пока что...)) Всех причастных с началом Учебного! С Богом!».

Поклонники заметили под фото, что близнецы унаследовали внешность своего звёздного дедушки ― писателя, кинорежиссера, актёра Василия Макаровича Шушкина, ушедшего из жизни много ранее рождения своих внуков ещё в 1974 году. «Дед был бы счастлив!», «Красавцы!!! Шукшинские глаза», ― комментируют подписчики актрисы.

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Добавил: Сеник Анна Сегодня, 06:00

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