Мария Шушкина показала повзрослевших 14-летних сыновей Фому и Фоку

Снимки близнецов были опубликованы артисткой на личной странице в Instagram. В июне этого года младшим сыновьям Мари Шушкиной от юриста и бизнесмена Бориса Вишнякова исполнилось 14 лет. Начало нового учебного года и переход сыновей в 8 класс актриса встречает словами: «Мы бодры, веселы... пока что...)) Всех причастных с началом Учебного! С Богом!».Поклонники заметили под фото, что близнецы унаследовали внешность своего звёздного дедушки ― писателя, кинорежиссера, актёра Василия Макаровича Шушкина, ушедшего из жизни много ранее рождения своих внуков ещё в 1974 году. «Дед был бы счастлив!», «Красавцы!!! Шукшинские глаза», ― комментируют подписчики актрисы.