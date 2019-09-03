Кардиологи назвали главную причину развития болезней сердца в молодом возрасте
Португальские врачи-кардиологи пришли к выводу о том, что главная причина раннего развития болезней сердца заключается сосем не в генетической предрасположенности к ним. Специалисты утверждают, что основная причина этой проблемы заключается в неправильном образе жизни, которую ведет современная молодежь.
Такой вывод медики сделали по результатам исследования, участниками которого стали свыше тысячи пациентов в возрасте моложе 50 лет. Во время проведения этой работы кардиологи установили, что при низкой физической активности, курении, повышенном давлении и содержании холестерина в организме, образовывается целый комплекс факторов, способных приводить к развитию различных заболеваний сердечно-сосудистой системы в раннем возрасте. Причем их значимость врачи оценили даже выше, чем такой фактор риска, как генетическая предрасположенность к подобным недугам.
Такой вывод медики сделали по результатам исследования, участниками которого стали свыше тысячи пациентов в возрасте моложе 50 лет. Во время проведения этой работы кардиологи установили, что при низкой физической активности, курении, повышенном давлении и содержании холестерина в организме, образовывается целый комплекс факторов, способных приводить к развитию различных заболеваний сердечно-сосудистой системы в раннем возрасте. Причем их значимость врачи оценили даже выше, чем такой фактор риска, как генетическая предрасположенность к подобным недугам.
«Генетика играет важнейшую роль при преждевременном развитии недугов сердца среди молодежи, однако расценивать ее можно лишь как предлог. Многие пациенты отмечают, что проблемы с сердцем стали неизбежными в их случае из-за семейной жизни. Но в действительности практически все они курят, не следят за уровнем холестерина, ведут малоподвижный образ жизни. Указанные факторы им лучше изменить», - подчеркивают авторы исследования.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:00