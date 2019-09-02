Малышева отчитала Кирилла «Руки-базуки» Терешина в своей передаче





Впервые Кирилл Терешин обратился к Малышевой на передачу с жалобой на сильные болезненные ощущения в руках. Тогда специально для него созвали целый врачебный совет, чтобы изучить проблему и найти решение. Опытные медики заключили, что руки парня почти лишены нервного рефлекса и выдали плачевный прогноз. Но знаменитый «синтоловый качок» утверждал, что через пару лет все пройдет само.Позднее Терешину даже пытались удалить из его неестественно раздутых рук синтол, но избавить его от этого вещества удалось лишь частично. В третий раз популярный блогер с «перекачанными» руками явился на передачу Елены Малышевой с новой жалобой – парня донимали внезапные скачки температуры тела. После этого ему настоятельно рекомендовали продолжать принимать противовоспалительные препараты и надеяться на лучшее. Но появившись на передаче в четвертый раз Кирилл Терешин заявил, что принимать лекарства перестал.Стерпеть такого фривольного поведения парня Малышева не смогла, иронично назвав его «самым умным». Сам молодой человек объяснил отказ от лекарств нежеланием «посадить печень», а также заявил, что консультировался с врачом из Петербурга, имени которого называть не стал, который якобы советует ему удалить синтол из рук вместе с 5% мышечной ткани. Подобное заявление телеведущая сочла бредом и принялась отчитывать гостя.