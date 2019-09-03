Дмитрий Шепелев задумался о подарках для учителей
Известный теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев поговорил со своими фолловерами в Instagram о подарках для учителей. Знаменитость спросил у подписчиков о презентах, которые они предпочитают дарить преподавателям.
Дмитрий Шепелев припомнил ситуацию, когда его приятельница подарила педагогу Ipad, так как учитель "помог" ее сыну-первокласснику поступить в нужную школу. Телеведущий задался вопросом, какие подарки будут в дальнейшем, если с первого класса родители дарят дорогие гаджеты.
Дмитрий Шепелев поинтересовался вопросом о деньгах, которые его подписчики готовы потратить на подарок педагогу. Такая тема была поднята не просто так, поскольку уже в следующем году встанет выбор школы и для его сына Платона. Фолловеры отметили, что учителя стараются не принимать презенты, чтобы это не расценили как взятку. Некоторые педагоги не хотят брать даже коробку конфет.
Дмитрий Шепелев припомнил ситуацию, когда его приятельница подарила педагогу Ipad, так как учитель "помог" ее сыну-первокласснику поступить в нужную школу. Телеведущий задался вопросом, какие подарки будут в дальнейшем, если с первого класса родители дарят дорогие гаджеты.
Дмитрий Шепелев поинтересовался вопросом о деньгах, которые его подписчики готовы потратить на подарок педагогу. Такая тема была поднята не просто так, поскольку уже в следующем году встанет выбор школы и для его сына Платона. Фолловеры отметили, что учителя стараются не принимать презенты, чтобы это не расценили как взятку. Некоторые педагоги не хотят брать даже коробку конфет.