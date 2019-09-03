Дмитрий Шепелев задумался о подарках для учителей

Дмитрий Шепелев припомнил ситуацию, когда его приятельница подарила педагогу Ipad, так как учитель "помог" ее сыну-первокласснику поступить в нужную школу. Телеведущий задался вопросом, какие подарки будут в дальнейшем, если с первого класса родители дарят дорогие гаджеты.Дмитрий Шепелев поинтересовался вопросом о деньгах, которые его подписчики готовы потратить на подарок педагогу. Такая тема была поднята не просто так, поскольку уже в следующем году встанет выбор школы и для его сына Платона. Фолловеры отметили, что учителя стараются не принимать презенты, чтобы это не расценили как взятку. Некоторые педагоги не хотят брать даже коробку конфет.