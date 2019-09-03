АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Плавание в бассейне чревато появлением четырех…
EUR 73.17 USD 66.62
Курс валют на 03.09.2019

Дмитрий Шепелев задумался о подарках для учителей

Известный теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев поговорил со своими фолловерами в Instagram о подарках для учителей. Знаменитость спросил у подписчиков о презентах, которые они предпочитают дарить преподавателям.
Дмитрий Шепелев задумался о подарках для учителей

Дмитрий Шепелев припомнил ситуацию, когда его приятельница подарила педагогу Ipad, так как учитель "помог" ее сыну-первокласснику поступить в нужную школу. Телеведущий задался вопросом, какие подарки будут в дальнейшем, если с первого класса родители дарят дорогие гаджеты.

Дмитрий Шепелев поинтересовался вопросом о деньгах, которые его подписчики готовы потратить на подарок педагогу. Такая тема была поднята не просто так, поскольку уже в следующем году встанет выбор школы и для его сына Платона. Фолловеры отметили, что учителя стараются не принимать презенты, чтобы это не расценили как взятку. Некоторые педагоги не хотят брать даже коробку конфет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Шепелев задумался о подарках для…
Уфолог нашел на снимках Марса воду всего в двух метрах от…
В британском Уорикшире нашли золотое кольцо Уильяма…
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл нарядился в образ…
Китайское приложение превращает пользователей в…
На острове Святой Елены ищут двойника…
Катерина Шпица проводила сына Германа в первый…
Опубликованы характеристики смартфона Vivo NEX…
Во второй половине августа цены на автомобили изменились у 4…
Обновленную «ГАЗель» продемонстрировали до дебютного…
Катя Лель кардинально изменила внешность, покрасив волосы в розовый…
Терапевт дала советы людям, чувствительным к магнитным…
Надежда Бабкина поделилась снимком с внуками на школьной…
Язык может рассказать о многих…
В iOS 13 обнаружили упоминание "умных" очков…
Экс-участник проекта "Дом-2" Николай Должанский признался, что хотел бы закрутить роман с Ольгой…
Бывший муж Юлии Началовой показал фото их 12-летней…
Жительница Астрахани расплатилась за услуги салона красоты сумкой, набитой…
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков сравнил Анастасию Стецевят с…
В США католический священник испугался магии Гарри…
Анна Седокова затеяла ремонт и присмотрела кухню за 5 миллионов…
Актрису Ирину Мирошниченко привезли на встречу с любимым…
Малышева отчитала Кирилла «Руки-базуки» Терешина в своей…
Появилось видео экстремальных испытаний российского пистолета…
В США напуганы из-за российских подлодок, способных уничтожить…
Режиссер Борис Рычков скончался на 83-м году…
Клара Новикова предложила Борису Корчевникову свою внучку в…
Анна Нетребко встретилась со своей первой…
Мария Машкова поздравила мужа с 10-летием совместной…
Звезда «Дома-2» Алена Савкина сделала парные татуировки с новым…
Шуфутинский удивлен ажиотажем вокруг его песни «3…
Вассерман рассказал об опасностях внедрения в США искусственного интеллекта для…
Ксения Бородина поссорилась с подругой из-за критики ее младшей дочери…
Экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов лайкает фотографии Анны…
Джордж Лукас возглавил ТОП-10 самых богатых…
В нижнем белье и с небрежным пучком: Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продемонстрировал нынешнюю жену в откровенном…
Владимир Познер рассказал о причинах отсутствия демократии в…
Власти Австралии заинтересовались секретными доказательствами по делу…
Акробаты на «колесе смерти» перепугали судей популярного британского…
Медведев лично опробовал VR-шлем, позволяющий увидеть скелет…
Просмотреть все новости