Режиссер Борис Рычков скончался на 83-м году жизни





Сообщается, что за свою кинокарьеру Борис Николаевич снял более двух десятков работ. А его первый фильм под названием «Школьница из Севастополя» вышел на экраны в далеком 1965 году. В 1981 году режиссер подарил зрителю еще одну популярную ленту под названием «О спорт, ты – мир». Борису Рычкову на момент смерти было 82 года, сообщает пресс-центр Союза кинематографистов.В организации также выразили соболезнования близким и родным режиссера в связи с этой утратой.Борис Николаевич Рычков являлся выпускником ВГИКа, работал режиссером на Центральной студии документалистики, позднее преподавал в родном институте. При жизни режиссер был удостоен звания народного артиста и являлся лауреатом Госпремии Советского Союза.