В британском Уорикшире нашли золотое кольцо Уильяма Шекспира





Автором этой находки стала почтальон из Уорикшира, которая недавно вышла на пенсию и увлекается поиском кладов с помощью металлоискателя. Женщина осматривала окрестности возле дома Шекспира, где по легенде поэт написал свою знаменитую комедийную пьесу «Как вам это нравится». Именно здесь и было найдено загадочное кольцо.Отмечается, что обнаруженное пожилой британской украшение имеет красно-белый цвет. Сама женщина утверждает, что сначала не сочла эту находку ценной и приняла ее за выброшенное детское украшение или дешевую бижутерию. Однако тот факт, что кольцо было найдено на глубине 20 сантиметров под землей, все же заставил ее задуматься. А при ближайшем рассмотрении украшения, женщина заметила на нем надпись, которая гласит «правда не выдает». В скором времени эксперты проведут анализ кольца и установят, действительно ли оно могло принадлежать Уильяму Шекспиру.