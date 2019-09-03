АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Плавание в бассейне чревато появлением четырех…
EUR 73.17 USD 66.62
Курс валют на 03.09.2019

Уфолог нашел на снимках Марса воду всего в двух метрах от марсохода

Известный на весь мир тайваньский уфолог по имени Скотт Уоринг обнаружил на новых фотографиях Марса воду. Более того, по словам исследователя, вода на этих фото течет всего в паре метров от марсохода.
Уфолог нашел на снимках Марса воду всего в двух метрах от марсохода

Исследователь опубликовал в Сети материалы с найденными им снимками, в очередной раз отметив, что представители американского аэрокосмического агентства NASA скрывают от человечества факт наличия воды на Красной планете преднамеренно. Как утверждает Уоринг, это фото было сделано еще 5 лет тому назад, однако ему удалось добраться до него только сейчас. Он был очень удивлен, когда увидел на снимках признаки воды, просто текущей среди камней на марсианском ландшафте.

В связи с этим открытием уфолог выразил удивление от того, что в NASA за все это время ни разу не рассказали общественности о том, что им удалось найти на Марсе жидкость. Наибольшее удивление исследователя вызвал тот факт, что, судя по снимкам, вода текла всего в паре метров от марсохода Curiosity, который и запечатлел эти кадры.

Скотт Уоринг также высказался в пользу версии о том, что на Марсе с высокой долей вероятности уже нашли даже живых существ, однако скрывают эти данные от человечества.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В британском Уорикшире нашли золотое кольцо Уильяма…
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл нарядился в образ…
Китайское приложение превращает пользователей в…
На острове Святой Елены ищут двойника…
Катерина Шпица проводила сына Германа в первый…
Опубликованы характеристики смартфона Vivo NEX…
Во второй половине августа цены на автомобили изменились у 4…
Обновленную «ГАЗель» продемонстрировали до дебютного…
Катя Лель кардинально изменила внешность, покрасив волосы в розовый…
Терапевт дала советы людям, чувствительным к магнитным…
Надежда Бабкина поделилась снимком с внуками на школьной…
Язык может рассказать о многих…
В iOS 13 обнаружили упоминание "умных" очков…
Экс-участник проекта "Дом-2" Николай Должанский признался, что хотел бы закрутить роман с Ольгой…
Бывший муж Юлии Началовой показал фото их 12-летней…
Жительница Астрахани расплатилась за услуги салона красоты сумкой, набитой…
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков сравнил Анастасию Стецевят с…
В США католический священник испугался магии Гарри…
Анна Седокова затеяла ремонт и присмотрела кухню за 5 миллионов…
Актрису Ирину Мирошниченко привезли на встречу с любимым…
Малышева отчитала Кирилла «Руки-базуки» Терешина в своей…
Появилось видео экстремальных испытаний российского пистолета…
В США напуганы из-за российских подлодок, способных уничтожить…
Режиссер Борис Рычков скончался на 83-м году…
Клара Новикова предложила Борису Корчевникову свою внучку в…
Анна Нетребко встретилась со своей первой…
Мария Машкова поздравила мужа с 10-летием совместной…
Звезда «Дома-2» Алена Савкина сделала парные татуировки с новым…
Шуфутинский удивлен ажиотажем вокруг его песни «3…
Вассерман рассказал об опасностях внедрения в США искусственного интеллекта для…
Ксения Бородина поссорилась с подругой из-за критики ее младшей дочери…
Экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов лайкает фотографии Анны…
Джордж Лукас возглавил ТОП-10 самых богатых…
В нижнем белье и с небрежным пучком: Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продемонстрировал нынешнюю жену в откровенном…
Владимир Познер рассказал о причинах отсутствия демократии в…
Власти Австралии заинтересовались секретными доказательствами по делу…
Акробаты на «колесе смерти» перепугали судей популярного британского…
Медведев лично опробовал VR-шлем, позволяющий увидеть скелет…
75-летняя пенсионерка стала первым в мире человеком с компьютером в…
Звездные друзья не пришли на похороны Александра…
Просмотреть все новости