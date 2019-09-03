Уфолог нашел на снимках Марса воду всего в двух метрах от марсохода
Известный на весь мир тайваньский уфолог по имени Скотт Уоринг обнаружил на новых фотографиях Марса воду. Более того, по словам исследователя, вода на этих фото течет всего в паре метров от марсохода.
Исследователь опубликовал в Сети материалы с найденными им снимками, в очередной раз отметив, что представители американского аэрокосмического агентства NASA скрывают от человечества факт наличия воды на Красной планете преднамеренно. Как утверждает Уоринг, это фото было сделано еще 5 лет тому назад, однако ему удалось добраться до него только сейчас. Он был очень удивлен, когда увидел на снимках признаки воды, просто текущей среди камней на марсианском ландшафте.
В связи с этим открытием уфолог выразил удивление от того, что в NASA за все это время ни разу не рассказали общественности о том, что им удалось найти на Марсе жидкость. Наибольшее удивление исследователя вызвал тот факт, что, судя по снимкам, вода текла всего в паре метров от марсохода Curiosity, который и запечатлел эти кадры.
Скотт Уоринг также высказался в пользу версии о том, что на Марсе с высокой долей вероятности уже нашли даже живых существ, однако скрывают эти данные от человечества.
Исследователь опубликовал в Сети материалы с найденными им снимками, в очередной раз отметив, что представители американского аэрокосмического агентства NASA скрывают от человечества факт наличия воды на Красной планете преднамеренно. Как утверждает Уоринг, это фото было сделано еще 5 лет тому назад, однако ему удалось добраться до него только сейчас. Он был очень удивлен, когда увидел на снимках признаки воды, просто текущей среди камней на марсианском ландшафте.
В связи с этим открытием уфолог выразил удивление от того, что в NASA за все это время ни разу не рассказали общественности о том, что им удалось найти на Марсе жидкость. Наибольшее удивление исследователя вызвал тот факт, что, судя по снимкам, вода текла всего в паре метров от марсохода Curiosity, который и запечатлел эти кадры.
Скотт Уоринг также высказался в пользу версии о том, что на Марсе с высокой долей вероятности уже нашли даже живых существ, однако скрывают эти данные от человечества.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 04:00