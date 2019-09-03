Уфолог нашел на снимках Марса воду всего в двух метрах от марсохода





Исследователь опубликовал в Сети материалы с найденными им снимками, в очередной раз отметив, что представители американского аэрокосмического агентства NASA скрывают от человечества факт наличия воды на Красной планете преднамеренно. Как утверждает Уоринг, это фото было сделано еще 5 лет тому назад, однако ему удалось добраться до него только сейчас. Он был очень удивлен, когда увидел на снимках признаки воды, просто текущей среди камней на марсианском ландшафте.В связи с этим открытием уфолог выразил удивление от того, что в NASA за все это время ни разу не рассказали общественности о том, что им удалось найти на Марсе жидкость. Наибольшее удивление исследователя вызвал тот факт, что, судя по снимкам, вода текла всего в паре метров от марсохода Curiosity, который и запечатлел эти кадры.Скотт Уоринг также высказался в пользу версии о том, что на Марсе с высокой долей вероятности уже нашли даже живых существ, однако скрывают эти данные от человечества.