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Клара Новикова предложила Борису Корчевникову свою внучку в жены

Российская комедийная актриса и эстрадная юмористка Клара Новикова стала героем ток-шоу «Судьба человека». Откровенно беседуя с ведущим Борисом Корчевниковым, артистка предложила ему жениться на своей внучке.
Клара Новикова предложила Борису Корчевникову свою внучку в жены

По словам Клары Новиковой, ее совсем не смущает солидная разница в возрасте между ее 18-летней внучкой Анной и 37-летним Корчевниковым. Сама актриса вспоминает, что ее второй супруг был старшее ее ровно на два десятка лет. Впрочем, добавила Новикова, ее внучка весьма разборчива в выборе мужчин, поэтому для того, чтобы стать ее ухажером, известному телеведущему придется изрядно постараться, покорить сердце юной Анны не так просто.

«Я не знаю сколько вам лет, могу только догадываться. А моей Ане всего 18. Но и мой муж Юра был меня старше намного. Впрочем, Анна очень избирательна во всем, что касается мужчин. Вы тоже избирательны, но и она такая. Сейчас она учится на дизайнера, на очень хорошем курсе. Может мне все-таки познакомить вас», - заявила юмористка.

Как признался в беседе с героиней своего шоу сам Борис Корчевников, Анна – его самое любимое женское имя, поэтому он был бы рад знакомству с внучкой собеседницы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:12

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