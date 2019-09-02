Клара Новикова предложила Борису Корчевникову свою внучку в жены

«Я не знаю сколько вам лет, могу только догадываться. А моей Ане всего 18. Но и мой муж Юра был меня старше намного. Впрочем, Анна очень избирательна во всем, что касается мужчин. Вы тоже избирательны, но и она такая. Сейчас она учится на дизайнера, на очень хорошем курсе. Может мне все-таки познакомить вас», - заявила юмористка.





По словам Клары Новиковой, ее совсем не смущает солидная разница в возрасте между ее 18-летней внучкой Анной и 37-летним Корчевниковым. Сама актриса вспоминает, что ее второй супруг был старшее ее ровно на два десятка лет. Впрочем, добавила Новикова, ее внучка весьма разборчива в выборе мужчин, поэтому для того, чтобы стать ее ухажером, известному телеведущему придется изрядно постараться, покорить сердце юной Анны не так просто.Как признался в беседе с героиней своего шоу сам Борис Корчевников, Анна – его самое любимое женское имя, поэтому он был бы рад знакомству с внучкой собеседницы.