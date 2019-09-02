Мария Машкова поздравила мужа с 10-летием совместной жизни

Мария Машкова опубликовала снимок, который был сделан в день свадьбы. Торжество прошло в 2009 году в Санкт-Петербурге. Артистка для такого дня выбрала весьма необычный образ: на невесте было платье темно-голубого оттенка из индийской ткани, из которой также был выкроен оригинальный шарф для жениха. Спустя некоторое время она родила двух дочерей - Стефанию и Александру.Мария Машкова призналась супругу в том, что "круче парня в её жизни не было". Она рассказала о жизненных ситуациях, когда актриса кричала "Развоооод", муж спокойным тоном отвечал, что не даст его. Актриса призвала Слободяника к работе над "терпением, уважением и верой в друг друга". Поклонники стали поздравлять супругов с юбилеем, желая им семейного благополучия, взаимопонимания и здоровья детям.