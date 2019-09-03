Сын Дмитрия Нагиева Кирилл нарядился в образ священника

На страничке Кирилла Нагиева в социальной сети Instagram появилось фото, на котором он изображен в образе священника. Этот кадр актер сопроводил довольно ироничной надписью. «Благословите меня, ибо я – шалун», - пишет артист. Судя по геометке на этом снимке, он был сделан в помещении Витебского вокзала российской столице. Для какого именно проекта Кириллу Нагиеву пришлось облачиться в рясу и надеть крест, определить сложно.Впрочем, эти факты не особо заботят поклонников молодого актера. Напротив, они решили повеселиться вместе с ним, а потому принялись оставлять под этой публикацией большое количество шутливых комментариев. Спрашивали у знаменитости и куда приходить на исповедь, и даже предлагали отпустить ему грехи сами, называли идеальным пастором и даже хвалили за весьма характерный образ, который получился на указанной фотографии.