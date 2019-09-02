Звезда «Дома-2» Алена Савкина сделала парные татуировки с новым бойфрендом
22-летняя героиня скандального телепроекта «Дом-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) пошла на достаточно серьезный шаг. Выяснилось, что бывшая возлюбленная саратовского шансонье Ильи Яббарова сделала парные татуировки с новым избранником – 37-летним «проектным» сотрудником Романом Макеевым.
Считанные часы назад социальные сети облетела видеозапись, на которой запечатлено очередное романтическое свидание Алены Савкиной и Романа Макеева. Оказалось, что новому жениху Рапунцель-младшей захотелось сделать ей необычный сюрприз, и именно поэтому он пригласил молодую мамочку в тату-салон.
Нужно сказать, что Савкину немного испугало предложение Макеева сделать парные татуировки, однако отступать девушка не стала. Теперь под сердцем у Алены красуется имя ее возлюбленного Романа с хэштегом «аленароманвместенавсегда».
К слову, Макеев тоже набил себе под сердцем имя Рапунцель-младшей, а хэштег у парочки теперь один на двоих. Правда, после содеянного, Алена вспомнила о том, что ее родительнице Татьяне Владимировне Григорьевской татуировки могут совсем не понравиться.
По мнению Савкиной, ее мама либо обрадуется такому серьезному шагу, либо выгонит ее из дома.
Считанные часы назад социальные сети облетела видеозапись, на которой запечатлено очередное романтическое свидание Алены Савкиной и Романа Макеева. Оказалось, что новому жениху Рапунцель-младшей захотелось сделать ей необычный сюрприз, и именно поэтому он пригласил молодую мамочку в тату-салон.
Нужно сказать, что Савкину немного испугало предложение Макеева сделать парные татуировки, однако отступать девушка не стала. Теперь под сердцем у Алены красуется имя ее возлюбленного Романа с хэштегом «аленароманвместенавсегда».
К слову, Макеев тоже набил себе под сердцем имя Рапунцель-младшей, а хэштег у парочки теперь один на двоих. Правда, после содеянного, Алена вспомнила о том, что ее родительнице Татьяне Владимировне Григорьевской татуировки могут совсем не понравиться.
По мнению Савкиной, ее мама либо обрадуется такому серьезному шагу, либо выгонит ее из дома.
«Ну, уйдет вместе. Мама простит и поймет», - принялся успокаивать Рапунцель-младшую ее новый бойфренд.