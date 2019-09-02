Звезда «Дома-2» Алена Савкина сделала парные татуировки с новым бойфрендом

«Ну, уйдет вместе. Мама простит и поймет», - принялся успокаивать Рапунцель-младшую ее новый бойфренд.

Считанные часы назад социальные сети облетела видеозапись, на которой запечатлено очередное романтическое свидание Алены Савкиной и Романа Макеева. Оказалось, что новому жениху Рапунцель-младшей захотелось сделать ей необычный сюрприз, и именно поэтому он пригласил молодую мамочку в тату-салон.Нужно сказать, что Савкину немного испугало предложение Макеева сделать парные татуировки, однако отступать девушка не стала. Теперь под сердцем у Алены красуется имя ее возлюбленного Романа с хэштегом «аленароманвместенавсегда».К слову, Макеев тоже набил себе под сердцем имя Рапунцель-младшей, а хэштег у парочки теперь один на двоих. Правда, после содеянного, Алена вспомнила о том, что ее родительнице Татьяне Владимировне Григорьевской татуировки могут совсем не понравиться.По мнению Савкиной, ее мама либо обрадуется такому серьезному шагу, либо выгонит ее из дома.