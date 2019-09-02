Шуфутинский удивлен ажиотажем вокруг его песни «3 сентября»

Уже завтра, 3 сентября, в Москве состоится сольный концерт Шуфутинского. Эта дата совпала с той, о которой и поется в одной из самых знаменитых его песен. «Прощаемся с летом, на пороге 3 сентября», - написал певец на своей страничке в социальной сети Instagram сопроводив эту подпись приятным коротким видео для поклонников.Не заставила себя ждать и реакция фанатов, которые вовсю принялись шутить об этой самой дате в комментариях и признаваться, что уже потирают руки в предвкушении возможности «перевернуть календарь», включить любимую песню и насладиться творчеством артиста.А вот, как рассказала одному из изданий представительница Михаила Шуфутинского Татьяна Пишиц, сам артист всерьез удивлен тому факту, что его песня вызывает такой серьезный ажиотаж. Причем, наиболее удивительным артисту видится тот факт, что повышенный интерес к этой композиции публика начала проявлять лишь несколько лет тому назад.