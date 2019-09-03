Китайское приложение превращает пользователей в кинозвезд
В Поднебесной активно набирает популярность новое приложение для смартфонов под названием Zao, алгоритмы работы которого основаны на нейросетях. Данная программа позволяет превратить любого пользователя в настоящую кинозвезду, пусть и понарошку.
Примечательно, что всего за три дня после появления в маркете это приложение стало одним из самых скачиваемых в китайской сегменте App Store. Миллионы пользователей с его помощью превращают себя в звезд мирового кино, заменяя своими лицами лица популярных актеров из самых известных блокбастеров и других кинолент.
Для того, чтобы проделать подобное, приложению требуется всего одна фотография пользователя и около 10 секунд времени для обработки выбранного фрагмента фильма, видеоигры или сериала. К примеру, все желающие могут добавить свои лица в кадры фильма Титаник, заменив собой голливудскую звезду Леонардо Ди Каприо. Результаты такой обработки выглядят не самыми безупречными, однако это не останавливает пользователей от активного скачивания программы.
Примечательно, что всего за три дня после появления в маркете это приложение стало одним из самых скачиваемых в китайской сегменте App Store. Миллионы пользователей с его помощью превращают себя в звезд мирового кино, заменяя своими лицами лица популярных актеров из самых известных блокбастеров и других кинолент.
Для того, чтобы проделать подобное, приложению требуется всего одна фотография пользователя и около 10 секунд времени для обработки выбранного фрагмента фильма, видеоигры или сериала. К примеру, все желающие могут добавить свои лица в кадры фильма Титаник, заменив собой голливудскую звезду Леонардо Ди Каприо. Результаты такой обработки выглядят не самыми безупречными, однако это не останавливает пользователей от активного скачивания программы.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 01:00