Китайское приложение превращает пользователей в кинозвезд





Примечательно, что всего за три дня после появления в маркете это приложение стало одним из самых скачиваемых в китайской сегменте App Store. Миллионы пользователей с его помощью превращают себя в звезд мирового кино, заменяя своими лицами лица популярных актеров из самых известных блокбастеров и других кинолент.Для того, чтобы проделать подобное, приложению требуется всего одна фотография пользователя и около 10 секунд времени для обработки выбранного фрагмента фильма, видеоигры или сериала. К примеру, все желающие могут добавить свои лица в кадры фильма Титаник, заменив собой голливудскую звезду Леонардо Ди Каприо. Результаты такой обработки выглядят не самыми безупречными, однако это не останавливает пользователей от активного скачивания программы.