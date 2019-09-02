Ксения Бородина поссорилась с подругой из-за критики ее младшей дочери Теоны

Ксения Бородина отписалась от Натальи Пушкиной в Instagram, а затем и вовсе перестала с ней общаться. Как оказалось, подруга звезды "Дома-2" раскритиковала поведение младшей дочери Ксении Бородиной Теоны. Под одной из публикаций телеведущей подруга написала, ее старшая дочь - настоящий ангел, чего нельзя сказать о младшей.Видимо, подобное сравнение задело Ксению Бородину. Позже подруги высказались на сей счет в своих микроблогах в Instagram. В частности, Наталья Пушика отметила, что перестали дружить они уже давно, а последние события лишь доказали, что решение было правильным.