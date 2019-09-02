Экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов лайкает фотографии Анны Бузовой
Уже на протяжении почти года телеведущая, звезда проекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова не общается со своей младшей сестрой Анной. Среди версий о причинах их ссоры появлялись слухи, что родственница знаменитости начала дружить с Анастасией Костенко, и Дмитрий Тарасов это подтвердил.
Сестры Бузовы поссорились во время отдыха в Куршевеле, после чего так и не смогли наладить отношения. Ходили слухи, что Анна Бузова за спиной телеведущей сдружилась с моделью Анастасией Костенко, нынешней избранницей экс-супруга звезды "Дома-2" Дмитрия Тарасова. Якобы именно жена футболиста помогла Анне Бузовой найти клиентов для ее салона красоты в Москве и теперь девушки дружат.
Недавние действия Дмитрия Тарасова могут стать подтверждением данного предположения. В соцсети Instagram бывший избранник Ольги Бузовой ставит лайки на снимки ее сестры с возлюбленным.
Сестры Бузовы поссорились во время отдыха в Куршевеле, после чего так и не смогли наладить отношения. Ходили слухи, что Анна Бузова за спиной телеведущей сдружилась с моделью Анастасией Костенко, нынешней избранницей экс-супруга звезды "Дома-2" Дмитрия Тарасова. Якобы именно жена футболиста помогла Анне Бузовой найти клиентов для ее салона красоты в Москве и теперь девушки дружат.
Недавние действия Дмитрия Тарасова могут стать подтверждением данного предположения. В соцсети Instagram бывший избранник Ольги Бузовой ставит лайки на снимки ее сестры с возлюбленным.