Экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов лайкает фотографии Анны Бузовой

Сестры Бузовы поссорились во время отдыха в Куршевеле, после чего так и не смогли наладить отношения. Ходили слухи, что Анна Бузова за спиной телеведущей сдружилась с моделью Анастасией Костенко, нынешней избранницей экс-супруга звезды "Дома-2" Дмитрия Тарасова. Якобы именно жена футболиста помогла Анне Бузовой найти клиентов для ее салона красоты в Москве и теперь девушки дружат.Недавние действия Дмитрия Тарасова могут стать подтверждением данного предположения. В соцсети Instagram бывший избранник Ольги Бузовой ставит лайки на снимки ее сестры с возлюбленным.