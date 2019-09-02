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В нижнем белье и с небрежным пучком: Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продемонстрировал нынешнюю жену в откровенном виде

Экс-муж певицы и звезды «Дома-2» Ольги Бузовой – 32-летний бывший игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов в очередной раз поделился с подписчиками подробностями частной жизни. В этот раз спортсмен продемонстрировал свою третью супругу 25-летнюю модель Анастасию Костенко в некрасивом виде.
В нижнем белье и с небрежным пучком: Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продемонстрировал нынешнюю жену в откровенном виде

Накануне Дмитрий Тарасов разместил у себя на страничке в Instagram в Stories видеозапись, на которой упрашивает годовалую наследницу Милану поделиться с ним печеньем. Правда, интернет-пользователи сделали акцент вовсе не на дочери футболиста, а на матери семейства – Анастасии Костенко, которая неожиданно появилась в кадре.

На ролике Костенко стоит в домашней майке белого цвета, нижнем черном белье и с небрежным пучком на голове, на который одет полиэтиленовый пакет. Судя по всему, Настя не знала, что Тарасов ее снимает, ведь спокойно продолжала делать себе кофе.

Нужно сказать, что Костенко довольно часто критикуют в соцсетях. Сначала фолловерам не нравились наряды модели, теперь читателей не устраивает макияж молодой мамочки. Практически каждый недоброжелатель звездного семейства советует Тарасову расщедриться и оплатить третьей жене стилиста.

Отметим, что Костенко зачастую никак не реагирует на высказывания злопыхателей или же спокойно советует им отписаться от ее микроблога и больше не заходить к ней на страничку. Вот только в этот раз модель не выдержала. Настя заявила, что человек, который обсуждает внешность других людей, является «ничтожеством».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:58

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