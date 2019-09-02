Анна Нетребко встретилась со своей первой учительницей

День знаний стал не только праздником для детей и подростков, но и для людей, которые давно попрощались со школой. Так, Анна Нетребко опубликовала в своем микроблоге Instagram фото со своей первой учительницей - Светланой Ивановной. Программа "Привет, Андрей!" помогла знаменитости встретиться с пожилым педагогом.Анна Нетребко подписала фото, рассказав о "любви, доброте и заботе", которую подарила им Светлана Ивановна. Помимо этого, артистка выразила благодарность всем учителям. За сутки публикация собрала почти 30 тысяч лайков и 500 комментариев. Некоторые фолловеры пожелали педагогу здоровья и долгих лет жизни.