АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Плавание в бассейне чревато появлением четырех…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

Анна Нетребко встретилась со своей первой учительницей

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко в честь 1 сентября встретилась со своей первой учительницей и показала поклоникам совместное фото с ней. Знаменитость очень трогательно подписала его.
Анна Нетребко встретилась со своей первой учительницей

День знаний стал не только праздником для детей и подростков, но и для людей, которые давно попрощались со школой. Так, Анна Нетребко опубликовала в своем микроблоге Instagram фото со своей первой учительницей - Светланой Ивановной. Программа "Привет, Андрей!" помогла знаменитости встретиться с пожилым педагогом.

Анна Нетребко подписала фото, рассказав о "любви, доброте и заботе", которую подарила им Светлана Ивановна. Помимо этого, артистка выразила благодарность всем учителям. За сутки публикация собрала почти 30 тысяч лайков и 500 комментариев. Некоторые фолловеры пожелали педагогу здоровья и долгих лет жизни.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Малышева отчитала Кирилла «Руки-базуки» Терешина в своей…
Появилось видео экстремальных испытаний российского пистолета…
В США напуганы из-за российских подлодок, способных уничтожить…
Режиссер Борис Рычков скончался на 83-м году…
Клара Новикова предложила Борису Корчевникову свою внучку в…
Анна Нетребко встретилась со своей первой…
Мария Машкова поздравила мужа с 10-летием совместной…
Звезда «Дома-2» Алена Савкина сделала парные татуировки с новым…
Шуфутинский удивлен ажиотажем вокруг его песни «3…
Вассерман рассказал об опасностях внедрения в США искусственного интеллекта для…
Ксения Бородина поссорилась с подругой из-за критики ее младшей дочери…
Экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов лайкает фотографии Анны…
Джордж Лукас возглавил ТОП-10 самых богатых…
В нижнем белье и с небрежным пучком: Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продемонстрировал нынешнюю жену в откровенном…
Владимир Познер рассказал о причинах отсутствия демократии в…
Власти Австралии заинтересовались секретными доказательствами по делу…
Акробаты на «колесе смерти» перепугали судей популярного британского…
Медведев лично опробовал VR-шлем, позволяющий увидеть скелет…
75-летняя пенсионерка стала первым в мире человеком с компьютером в…
Звездные друзья не пришли на похороны Александра…
Переживший клиническую смерть Евгений Леонов продолжал работать в…
Звезда «Дома-2» Александра Гозиас: «У меня будет…
Меган Маркл прячет сына Арчи от своего американского…
Анфиса Чехова отправила сына Соломона в первый…
В Челябинской области школьников 1 сентября поздравили песней «Рюмка водки на…
Рита Дакота прервала выступление на шоу в Кремле из-за…
Звезда «Дома-2» Вика Боня призналась, что бывший гражданский муж не пустил ее с дочкой в…
Клара Новикова рассказала Корчевникову о своей борьбе с…
Солист «Дискотеки Аварии» Алексей Серов рассказал о предпочтениях своих…
В Сети появилось архивное видео Пугачевой в мехах и шляпе из…
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии…
Коротченко назвал визит Болтона в Минск началом «большой…
Муж Натальи Поклонской заявил, что расстается с…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева отпраздновала девятилетие сына в стиле…
В Калининграде иномарка ночью сбила трехлетнего…
Актриса Мария Миронова во второй раз станет…
Ани Лорак отвела дочку Софию в…
Ксения Алферова показала, как загорает с любимой собакой…
Полуголая Настя Ивлеева рассмешила…
Ученые назвали витамин, замедляющий…
Просмотреть все новости