На острове Святой Елены ищут двойника Наполеона





Как сообщает официальный аккаунт местных властей в сети микроблогов Twitter, разыскивается презентабельного вида мужчина, который мог быть принимать участия в массовых мероприятиях вплоть до памятных мероприятий в 200-летнюю годовщину со дня смерти французского императора. Эту дату здесь будут отмечать в 2021 году, поэтому кандидат будет обеспечен работой как минимум на пару лет вперед.Чтобы пройти собеседование соискателям придется примерить сшитый по заказу управления туризма острова костюм Наполеона Бонапарта со шляпой, а также продемонстрировать способность общаться с людьми любого уровня – не только с туристами, но и с высокопоставленными особами. Впрочем, составители этого объявления почему-то не указали размер вознаграждения для потенциальных соискателей.