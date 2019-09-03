На острове Святой Елены ищут двойника Наполеона
На острове Святой Елены, где Наполеон Бонапарт провел последние дни своей жизни, ищут двойника знаменитого французского императора. Управление туризма острова разыскивает мужчину, похожего на легендарного правителя, чтобы играть его роль для туристов.
Как сообщает официальный аккаунт местных властей в сети микроблогов Twitter, разыскивается презентабельного вида мужчина, который мог быть принимать участия в массовых мероприятиях вплоть до памятных мероприятий в 200-летнюю годовщину со дня смерти французского императора. Эту дату здесь будут отмечать в 2021 году, поэтому кандидат будет обеспечен работой как минимум на пару лет вперед.
Чтобы пройти собеседование соискателям придется примерить сшитый по заказу управления туризма острова костюм Наполеона Бонапарта со шляпой, а также продемонстрировать способность общаться с людьми любого уровня – не только с туристами, но и с высокопоставленными особами. Впрочем, составители этого объявления почему-то не указали размер вознаграждения для потенциальных соискателей.
Как сообщает официальный аккаунт местных властей в сети микроблогов Twitter, разыскивается презентабельного вида мужчина, который мог быть принимать участия в массовых мероприятиях вплоть до памятных мероприятий в 200-летнюю годовщину со дня смерти французского императора. Эту дату здесь будут отмечать в 2021 году, поэтому кандидат будет обеспечен работой как минимум на пару лет вперед.
Чтобы пройти собеседование соискателям придется примерить сшитый по заказу управления туризма острова костюм Наполеона Бонапарта со шляпой, а также продемонстрировать способность общаться с людьми любого уровня – не только с туристами, но и с высокопоставленными особами. Впрочем, составители этого объявления почему-то не указали размер вознаграждения для потенциальных соискателей.