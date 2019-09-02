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Медведев лично опробовал VR-шлем, позволяющий увидеть скелет человека

Глава российского правительства Дмитрий Медведев побывал в колледже IT-технологий в подмосковном Красногорске с делегацией из представителей компании «Ростелеком», вице-премьера Голиковой и главы столичного региона Воробьева. Здесь премьер примерил уникальный VR-шлем, который позволяет рассмотреть скелет человека.

Директор колледжа Сергей Демин взялся ознакомить высокопоставленных гостей с работой образовательного учреждения. В рамках этой ознакомительной экскурсии делегация побывала в нескольких учебных аудиториях, а также в лаборатории линий связи. А «изюминкой» в программе этого дня стал визит в кабинет дополненной и виртуальной реальности, материально-техническая база которого позволяет местным студентам изучать создание программ для практического применения подобных технологий.

Здесь Дмитрию Медведеву также дали опробовать уникальный VR-шлем, надев который можно рассмотреть скелет человека и изучить принципы работы всех костей или мышечных тканей в организме. Наконец, побывали важные гости и в кабинете инженерного программирования, где местные студенты ознакомили их с собственной разработкой – системой «умный дом».

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Наука / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:23

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