Медведев лично опробовал VR-шлем, позволяющий увидеть скелет человека





Директор колледжа Сергей Демин взялся ознакомить высокопоставленных гостей с работой образовательного учреждения. В рамках этой ознакомительной экскурсии делегация побывала в нескольких учебных аудиториях, а также в лаборатории линий связи. А «изюминкой» в программе этого дня стал визит в кабинет дополненной и виртуальной реальности, материально-техническая база которого позволяет местным студентам изучать создание программ для практического применения подобных технологий.Здесь Дмитрию Медведеву также дали опробовать уникальный VR-шлем, надев который можно рассмотреть скелет человека и изучить принципы работы всех костей или мышечных тканей в организме. Наконец, побывали важные гости и в кабинете инженерного программирования, где местные студенты ознакомили их с собственной разработкой – системой «умный дом».