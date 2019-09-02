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Джордж Лукас возглавил ТОП-10 самых богатых знаменитостей

Составлен ТОП-10 публичных личностей, которые ни в чем себе не отказывают. Они признаны самыми богатыми знаменитостями, а лидирующую позицию занял Джордж Лукас.

Американская модель, бизнесвумен, светская и медийная личность Кайли Дженнер в скором времени станет одной из самых молодых миллиардеров: на её счету лежит более 900 млн долларов. Исполнитель Шон Кори Картер известен под псевдонимом Jay-Z. В его "кошельке" насчитывается порядка 930 млн долларов.

Капитал американского актёра, стенд-ап комика и сценариста Джерри Сайнфелда составил больше 950 млн долларов. Телесериал "Сайнфелд" сделал его популярным. Американский иллюзионист и гипнотизёр Дэвид Копперфильд положил на свой счет миллиард долларов. Его инвестициями стали недвижимое имущество и искусство.

Английская писательница и кинопродюсер Джоан Роулинг заработала всемирную популярность и доход при помощи историй о Гарри Поттере. Бестселлеры принесли ей 1 млрд долларов. Британский музыкант Пол Маккартни стал мировой знаменитостью, участвуя в группе The Beatles. Его прибыль составляет 1,2 млрд долларов.

Баскетболист Майкл Джордан во время своего карьерного роста положил на счет более 1,7 млрд долларов. Сейчас доход ему приносят инвестиции. Американская актриса, продюсер, общественный деятель Опра Уинфри на сегодняшний день имеет собственные киностудию, журнал, телеканал. Труды артистки принесли ей доход в сумме 3,2 млрд долларов. Кинорежиссёр, продюсер Стивен Спилберг, создавший киноленты «Спасение рядового Райана» и «Инопланетянин». Благодаря успешной карьере ему удалось заработать 3,7 млрд долларов.
Джордж Лукас возглавил ТОП-10 самых богатых знаменитостей

Американский продюсер, монтажёр, оператор Джордж Лукас, благодаря которому мир увидел франшизу "Звездные войны", сумел заработать 5,5 млрд долларов и возглавил означенный перечень.

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Культура
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 17:00

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