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Звезда «Дома-2» Александра Гозиас: «У меня будет свадьба»

Одна из самых скандальных выпускниц реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас дала свежее интервью. Как утверждает 29-летняя телезнаменитость, сейчас она даже не вспоминает о романе с Константином Ивановым, ведь счастлива в новых отношениях.
Звезда «Дома-2» Александра Гозиас: «У меня будет свадьба»

Несмотря на то, что Саша Гозиас покинула телестройку «Дом-2» почти год назад, ее все еще помнят многочисленные телезрители. С первых дней нахождения в Периметре молодая мамочка продемонстрировала, что обладает весьма дерзким, смелым и порой даже циничным характером.

Накануне в Сети появилось очередное интервью с Гозиас, в котором она заговорила о бракосочетании с новым возлюбленным, а также о развитии собственного бизнеса. Оказывается, что после реалити-шоу Саша открыла собственный магазин одежды, который на сегодняшний день активно развивается.

«Также хочу вернуться к прежней сфере деятельности, но пока не могу сказать, что это», - призналась экс-участница «Дома-2».


Не стала утаивать Гозиас и тот факт, что абсолютно не обижается на своего бывшего избранника Константина Иванова, который продолжает распускать про нее слухи. По мнению Саши, мужчина это делает только потому, что несчастлив в личной жизни.

А вот Гозиас, как она сама уверяет, счастлива в новых отношениях уже почти целый год. Правда, Саша и в этот раз не назвала имя бойфренда, указав на то, что не хочет, чтобы у людей возникало много лишних вопросов. По словам Гозиас, у нее с избранником очень большие планы, пишет «СтарХит».

«Свадьба тоже будет, но пока никаких деталей не раскрываю», - заявила Саша.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:57

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