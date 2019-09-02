Звезда «Дома-2» Александра Гозиас: «У меня будет свадьба»

«Также хочу вернуться к прежней сфере деятельности, но пока не могу сказать, что это», - призналась экс-участница «Дома-2».

«Свадьба тоже будет, но пока никаких деталей не раскрываю», - заявила Саша.





Несмотря на то, что Саша Гозиас покинула телестройку «Дом-2» почти год назад, ее все еще помнят многочисленные телезрители. С первых дней нахождения в Периметре молодая мамочка продемонстрировала, что обладает весьма дерзким, смелым и порой даже циничным характером.Накануне в Сети появилось очередное интервью с Гозиас, в котором она заговорила о бракосочетании с новым возлюбленным, а также о развитии собственного бизнеса. Оказывается, что после реалити-шоу Саша открыла собственный магазин одежды, который на сегодняшний день активно развивается.Не стала утаивать Гозиас и тот факт, что абсолютно не обижается на своего бывшего избранника Константина Иванова, который продолжает распускать про нее слухи. По мнению Саши, мужчина это делает только потому, что несчастлив в личной жизни.А вот Гозиас, как она сама уверяет, счастлива в новых отношениях уже почти целый год. Правда, Саша и в этот раз не назвала имя бойфренда, указав на то, что не хочет, чтобы у людей возникало много лишних вопросов. По словам Гозиас, у нее с избранником очень большие планы, пишет «СтарХит».