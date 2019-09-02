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Акробаты на «колесе смерти» перепугали судей популярного британского телешоу

Выступление участников популярного в Великобритании талант-шоу под названием Britain's Got Talent, оказалось пугающим не только для многочисленных зрителей, но и для закаленных просмотром самых разных выступлений судей. Такой эффект вызвал номер акробатов с «колесом смерти».
Акробаты на «колесе смерти» перепугали судей популярного британского телешоу

Двое жителей Британии решили показать на шоу эффектный номер, который называется «Колесо смерти». Во время исполнения этого номера акробаты катались внутри огромных металлических колес на железной планке, а во время выступления не использовали страховку. Под конец выступления один из них встал прямо на колесо и принялся балансировать в столь опасном положении на этой конструкции под громогласные аплодисменты.

Как утверждают участники, во время этого номера они в прямом смысле рискуют жизнью. Впрочем, догадались об этом и зрители. Некоторые из присутствовавших в зале людей начали отводить глаза, поскольку просто не могли спокойно смотреть на происходящее на сцене. А ведущий телешоу Деклан Доннелли был вынужден публично признаться, что еще никогда в жизни ему еще не было так страшно. Не стали спорить с мнением ведущего и члены жюри, по мнению которых это было не просто ужасно, но еще и невозможно смотреть без содрогания. А одна из судей даже заявила, что во время просмотра этого захватывающего номера у нее всерьез закружилась голова.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:30

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