Катерина Шпица проводила сына Германа в первый класс
Катерина Шпица основательно готовилась к осеннему празднику. Актриса проводила своего сына Германа в первый класс, трогательно высказавшись о грандиозном событии в Instagram.
Несмотря на плотный график, знаменитость регулярно радует поклонников на своей странице разными снимками с отдыха и съёмок. Кроме этого, Катерина Шпица делится с фолловерами важными жизненными моментами. Сегодня, 2 сентября, как раз один из таких случаев. Артистка проводила единственного сына в первый класс. Как и для любой матери, для Шпицы — это очень трогательное событие. «Точно буду завтра плакать от счастья!» - заявила звезда кино подписчикам в соцсети. Она также поздравила всех родителей с долгожданным днем и пожелала им много радости и гордости за своих детей. «А теперь всем быстро обняться и хорошенько выспаться!» - добавила актриса.
В комментариях пользователи выразили благодарность Екатерине Шпице за трогательные слова и ответили ей не менее добрыми высказываниями. «Вам также здоровья и терпения», «В добрый путь!», «С началом учебного года!!!» - писали поклонники.
Несмотря на плотный график, знаменитость регулярно радует поклонников на своей странице разными снимками с отдыха и съёмок. Кроме этого, Катерина Шпица делится с фолловерами важными жизненными моментами. Сегодня, 2 сентября, как раз один из таких случаев. Артистка проводила единственного сына в первый класс. Как и для любой матери, для Шпицы — это очень трогательное событие. «Точно буду завтра плакать от счастья!» - заявила звезда кино подписчикам в соцсети. Она также поздравила всех родителей с долгожданным днем и пожелала им много радости и гордости за своих детей. «А теперь всем быстро обняться и хорошенько выспаться!» - добавила актриса.
В комментариях пользователи выразили благодарность Екатерине Шпице за трогательные слова и ответили ей не менее добрыми высказываниями. «Вам также здоровья и терпения», «В добрый путь!», «С началом учебного года!!!» - писали поклонники.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 23:00