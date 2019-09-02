Катерина Шпица проводила сына Германа в первый класс

Несмотря на плотный график, знаменитость регулярно радует поклонников на своей странице разными снимками с отдыха и съёмок. Кроме этого, Катерина Шпица делится с фолловерами важными жизненными моментами. Сегодня, 2 сентября, как раз один из таких случаев. Артистка проводила единственного сына в первый класс. Как и для любой матери, для Шпицы — это очень трогательное событие.- заявила звезда кино подписчикам в соцсети. Она также поздравила всех родителей с долгожданным днем и пожелала им много радости и гордости за своих детей.- добавила актриса.В комментариях пользователи выразили благодарность Екатерине Шпице за трогательные слова и ответили ей не менее добрыми высказываниями.- писали поклонники.