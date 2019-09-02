В Челябинской области школьников 1 сентября поздравили песней «Рюмка водки на столе»





1 сентября на центральной площади поселке перед местным домом культуры установили сцену и пригласили выступить на торжествах музыкантов из кавер-группы «Сентябрь». Невзирая на тот факт, что в числе зрителей было довольно большое количество детей, артисты исполняли преимущественно «взрослые» композиции. К примеру, один из музыкантов, обращаясь к собравшимся зрителям, сказал в микрофон, что в этот день появился прекрасный повод выпить. После этого группа исполнила песню «Рюмка водка».Видеозапись этого странного концерта местные жители опубликовали в социальных сетях. В комментариях многие удивились происходящему и отметили, что в День знаний ожидали явно другого репертуара, а не песен о водке или хитов нашумевшей группировки «Ленинград». Кроме того, по словам жителей поселка, удивлены происходящим были и дети, которые слушали все это с шокированным видом и не могли понять, куда они попали.