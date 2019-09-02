Опубликованы характеристики смартфона Vivo NEX 3





Эксперты считают Vivo Nex 3 действительно флагманским, так как его основой является однокристальная система Snapdragon 855 Plus, а количество оперативной памяти составит 8 или 12 ГБ. Что касается объема постоянной памяти, то он составит 128, 256 или 512 ГБ. К тому же, в смартфоне появится и модем 5G Snapdragon X50, хотя в продаже будет модификация и без него. Стоит выделить и 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2256 х 1080 пикселей.Тройная основная камера получит датчики на 64+13+13 Мп, а фронтальная – на 16 Мп. Объем батареи составит 4,5 тысячи мАч, а габариты – 167 х 76 х 9 мм.