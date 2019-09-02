Катя Лель кардинально изменила внешность, покрасив волосы в розовый цвет

На днях знаменитость решилась на нестандартный, но смелый шаг, перекрасив волосы в яркий цвет. Для смены внешности артистка выбрала холодный розовый тон, удивив поклонников публикацией соответствующей фотографии в Instagram. Мнения подписчиков Кати Лель, кажется совпали. Некоторые решили, что необычный цвет прически освежил вид исполнительницы и сделал ее более молодой и озорной., - писали довольные фолловеры.В то же время другие пользователи утверждали, что смена внешности пошла певице на пользу. На запечатленном снимке Катя Лель позирует перед камерой с дочерью Эмили. Известно, что мать и дочь очень близки, артистка называет наследницу «моя ягодка».Несмотря на то, что сейчас исполнительница не так знаменита, как это было раньше, однако она работает над записью новой студийной пластинки. Возможно, совсем скоро Лель порадует фанатов своим выходом на сцену.