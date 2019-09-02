75-летняя пенсионерка стала первым в мире человеком с компьютером в груди





Женщина по имени Маргарет Макдермотт является бабушкой четырнадцати внуков. Не так давно она стала первым в мире человеком, которому во время хирургической операции встроили в область груди ближе к сердцу специальный микрокомпьютер. Сообщается, что это устройство должно мгновенно предупредить медиков в случае, если состояние здоровья женщины ухудшится. Мисс Макдермотт стала участницей уникального исследования по повышению качества ухода за пациентами с сердечной недостаточностью.Устройство женщине установили в зону левого предсердия, сама же она утверждает, что считает этот прибор настоящим спасением, которое заметно изменило качество ее жизни. По мнению британских медиков, тестируемая ими технология в будущем поможет избавить систему здравоохранения от серьезных расходов на постоянное отслеживание состояния подобных пациентов, поскольку с помощью беспроводного монитора сердечного ритма медики смогут дистанционно фиксировать любые аномалии в ритме сердца и оперативно вмешаться при возникновении необходимости.