Звездные друзья не пришли на похороны Александра Числова





Актер Александр Числов хорошо знаком российскому зрителю по ролям в сериалах «Не родись красивой» и «Каменская 2», а также в фильме «Легенда №17». Артист скончался несколько дней назад от осложнений, вызванных пневмонией. На момент смерти ему было всего 54 года. Последние часы своей жизни Числов провел в реанимационном отделении столичной больницы №33.Церемония прощания с артистом оказалась немноголюдной. Проститься с ним пришли племянник и мама. А вот звездных лиц в зале почти не наблюдалось. В числе присутствовавших были лишь Денис Сердюков, Оксана Сташенко и Сергей Апрельский. Не было здесь и большого количества поклонников творчества Александра Числова, поэтому сказать последние слова об усопшем решились лишь пара десятков человек, но даже многие из них, мало что знали об актере и были плохо знакомы с ним.