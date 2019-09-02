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Звезда «Дома-2» Вика Боня призналась, что бывший гражданский муж не пустил ее с дочкой в США

Экс-участница прославленного телешоу «Дом-2» Виктория Боня наконец-то рассказала поклонникам, куда они с дочерью Анджелиной Летицией Смерфит переехали. Выяснилось, что звездная мамочка решила оставить город Монако, где прожила последние 6 лет и перебраться в Лондон.
Звезда «Дома-2» Вика Боня призналась, что бывший гражданский муж не пустил ее с дочкой в США

Накануне Виктория Боня сделала сенсационное заявление. Звезда «Дома-2» сообщила, что намеревается покинуть Монако и переехать в другое место. Правда, 39-летняя телезнаменитость не стала раскрывать всех подробностей, но предложила фолловерам, попробовать догадаться, где именно пойдет в первый класс ее единственная наследница.

И вот вчера Боня рассказала подписчикам, что вместе с 7-летней Анджелиной Летицией они переехали в Лондон. Оказывается, что именно на Англию у Виктории имеются большие надежды в отношении образования дочери.

«Итак, мы переехали в Лондон! Я давно хотела переехать и, наконец, все сложилось. Для меня это шаг вперед…» - рассказала экс-участница «Дома-2» интернет-пользователям.


По словам Бони, она до последнего не раскрывала, куда именно желает переехать, чтобы все сделать «наверняка». Для Вики было важно отыскать не только хорошую школу для наследницы, но и гимнастику, а также учебное заведение, где девочка сможет на высшем уровне заниматься конным спортом.


Нужно сказать, что многие отреагировали на публикацию Бони. Так, кто-то из подписчиц спросил у Вики, не рассматривала ли она вариант переезда в США. Звезда «Дома-2» не стала затягивать с ответом и призналась, что отец Анджелины не пустил их в Штаты.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:24

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