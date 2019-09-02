Звезда «Дома-2» Вика Боня призналась, что бывший гражданский муж не пустил ее с дочкой в США
Экс-участница прославленного телешоу «Дом-2» Виктория Боня наконец-то рассказала поклонникам, куда они с дочерью Анджелиной Летицией Смерфит переехали. Выяснилось, что звездная мамочка решила оставить город Монако, где прожила последние 6 лет и перебраться в Лондон.
Накануне Виктория Боня сделала сенсационное заявление. Звезда «Дома-2» сообщила, что намеревается покинуть Монако и переехать в другое место. Правда, 39-летняя телезнаменитость не стала раскрывать всех подробностей, но предложила фолловерам, попробовать догадаться, где именно пойдет в первый класс ее единственная наследница.
И вот вчера Боня рассказала подписчикам, что вместе с 7-летней Анджелиной Летицией они переехали в Лондон. Оказывается, что именно на Англию у Виктории имеются большие надежды в отношении образования дочери.
По словам Бони, она до последнего не раскрывала, куда именно желает переехать, чтобы все сделать «наверняка». Для Вики было важно отыскать не только хорошую школу для наследницы, но и гимнастику, а также учебное заведение, где девочка сможет на высшем уровне заниматься конным спортом.
Нужно сказать, что многие отреагировали на публикацию Бони. Так, кто-то из подписчиц спросил у Вики, не рассматривала ли она вариант переезда в США. Звезда «Дома-2» не стала затягивать с ответом и призналась, что отец Анджелины не пустил их в Штаты.
Накануне Виктория Боня сделала сенсационное заявление. Звезда «Дома-2» сообщила, что намеревается покинуть Монако и переехать в другое место. Правда, 39-летняя телезнаменитость не стала раскрывать всех подробностей, но предложила фолловерам, попробовать догадаться, где именно пойдет в первый класс ее единственная наследница.
И вот вчера Боня рассказала подписчикам, что вместе с 7-летней Анджелиной Летицией они переехали в Лондон. Оказывается, что именно на Англию у Виктории имеются большие надежды в отношении образования дочери.
«Итак, мы переехали в Лондон! Я давно хотела переехать и, наконец, все сложилось. Для меня это шаг вперед…» - рассказала экс-участница «Дома-2» интернет-пользователям.
По словам Бони, она до последнего не раскрывала, куда именно желает переехать, чтобы все сделать «наверняка». Для Вики было важно отыскать не только хорошую школу для наследницы, но и гимнастику, а также учебное заведение, где девочка сможет на высшем уровне заниматься конным спортом.
Нужно сказать, что многие отреагировали на публикацию Бони. Так, кто-то из подписчиц спросил у Вики, не рассматривала ли она вариант переезда в США. Звезда «Дома-2» не стала затягивать с ответом и призналась, что отец Анджелины не пустил их в Штаты.