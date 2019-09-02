Переживший клиническую смерть Евгений Леонов продолжал работать в театре

Будущий артист родился в семье инженера и домохозяйки, в связи с чем к творческой профессии он пришел далеко не сразу. После окончания школы юный Леонов работал на заводе, затем понял свое призвание и пошел учиться в театральную студию, а оттуда стал служить в труппе театра Маяковского. Денег на жизнь не хватало, а отношения с коллективом оставляли желать лучшего. После серьезного скандала в связи с участием Леонова в рекламе рыбы, он перешел в «Ленком». Там артист чередовал выходы на сцену и съёмки в кино. Настоящую популярность Евгений Павлович получил после выхода фильма комедийного жанра «Полосатый рейс».Однажды на гастролях в Германии Леонову стало плохо. Актер пережил инфаркт, а затем клиническую смерть, но это не помешало ему вернуться в театр, как только он пошел на поправку. В начале 1994 года знаменитость должен был выступить в спектакле, однако умер в коридоре собственной квартиры. Зрители решили почтить память кумира и не сдали билеты обратно в кассу, простояв несколько часов у здания театра с зажженными свечами.