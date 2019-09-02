Меган Маркл прячет сына Арчи от своего американского отца

«Мне бы хотелось, чтобы они поделились со мной фотографией Арчи. Я бы мог поставить фото малыша в рамку и повести дома на стене возле портрета Меган. Этого ведь хочет любой дедушка», - признается 75-летний американец.





Как заявляет мистер Маркл, его знаменитая дочь полностью отстранила его от участия в жизни новорожденного внука, а внешность малыша он впервые смог увидеть только по фотографиям в прессе. Как признается отец герцогини Сассекской, королевская чета даже не прислала ему ни одного фото внука.В то же время сама Герцогиня заявляет, что не позволит своему отцу видеться с внуком вообще. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к королевской семье, это решение далось Меган Маркл нелегко, однако она прежде всего хочет защитить своего сына и мужа.