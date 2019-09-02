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Меган Маркл прячет сына Арчи от своего американского отца

После рождения в семье герцогов Сассекских Меган Маркл и принца Гарри первенца Арчи, королевская особа старательно прячет наследника от своего американского отца Томаса Маркла. Об этом прессе рассказал сам мужчина.
Меган Маркл прячет сына Арчи от своего американского отца

Как заявляет мистер Маркл, его знаменитая дочь полностью отстранила его от участия в жизни новорожденного внука, а внешность малыша он впервые смог увидеть только по фотографиям в прессе. Как признается отец герцогини Сассекской, королевская чета даже не прислала ему ни одного фото внука.

«Мне бы хотелось, чтобы они поделились со мной фотографией Арчи. Я бы мог поставить фото малыша в рамку и повести дома на стене возле портрета Меган. Этого ведь хочет любой дедушка», - признается 75-летний американец.

В то же время сама Герцогиня заявляет, что не позволит своему отцу видеться с внуком вообще. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к королевской семье, это решение далось Меган Маркл нелегко, однако она прежде всего хочет защитить своего сына и мужа.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:50

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