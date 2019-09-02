Анфиса Чехова отправила сына Соломона в первый класс

Анфиса Чехова родила ребенка в браке с актером Гурамом Баблишвили. Оба супруга присутствовали на торжестве, несмотря на то, что уже два года разведены. В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала семейные фото, рассказав фолловерам, что "Соломон был счастлив, хоть и делал вид, что не очень-то хотелось".За несколько часов публикация собрала почти 33,5 тысяч лайков и 500 комментариев. Фанаты стали поздравлять семью Анфисы Чеховой с Днём знаний, желая терпения родителям и "новых полезных навыков и впечатлений" сыну.