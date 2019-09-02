Рита Дакота прервала выступление на шоу в Кремле из-за звукорежиссера

Артистка первый раз приехала на мероприятие без своей команды профессионалов и ей пришлось работать с другим звукорежиссером. Вот только оказалось, что ушные мониторы, которые применяются во время «живых» выступлений, функционировали неправильно, из-за чего Дакота слышала не свою фонограмму, а разговоры организаторов шоу. Знаменитость пыталась выкрутиться из неловкой ситуации, продолжая петь, однако вместо желаемого результата потерпела поражение, ведь так и не попала своим голосом в музыкальное сопровождение. Вероятно, Рита Дакота пела под «минус» – инструментальную версию с вокальной партией, а после шоу призналась подписчикам в Instagram, что хорошо справляется только при пении вживую.На своей странице исполнительница рассказала фанатам, что прервала выступление и попросила звукорежиссера исправить неполадки. После этого певица корила себя и считала, что это был непрофессиональный поступок, но по-другому решить проблему не получалось., - поделилась Дакота. Тем не менее другие артисты, выступавшие в Кремле под фонограмму, с подобной проблемой не столкнулись.В комментариях поклонники попытались успокоить знаменитость и заверили ее, что ее провальное выступление в прямой эфир не попало. Некоторые посоветовали звезде шоу-бизнеса лечь спать и ни о чем не переживать.