Клара Новикова рассказала Корчевникову о своей борьбе с раком





Как отметил ведущий, в последнее время появились новые разговоры о борьбе Клары Новиковой с онкологическим заболеванием. Сама же артистка подчеркнула, что поборола рак много лет тому назад и не понимает, зачем СМИ распространяют о ней такую информацию. Более того, по ее словам, сейчас уже даже нет в живых врача, который помогал ей в лечении, однако слухи о раке все равно не дают некоторым людям покоя.Сама же Новикова при этом отмечает, что журналисты привыкли брать интервью по телефону и выносить в заголовки не совсем правдивую информацию. «Я понимаю, что журналистика это довольно сложная профессия, однако действовать так тоже нельзя», - заявила юмористка.К слову, как вспоминает артистка, в момент, когда ей сообщили о страшном диагнозе, она сразу подумала о смерти. В те времена пережить это испытание ей помог супруг, а вот на помощь дочери рассчитывать не приходилось, поскольку у нее как раз были экзамены в школе.