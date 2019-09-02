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Клара Новикова рассказала Корчевникову о своей борьбе с раком

Эстрадная юмористка Клара Новикова стала героем передачи «Судьба Человека», которая выходит в эфире телеканала «Россия 1». В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым артистка откровенно рассказала о своей борьбе с раком.
Клара Новикова рассказала Корчевникову о своей борьбе с раком

Как отметил ведущий, в последнее время появились новые разговоры о борьбе Клары Новиковой с онкологическим заболеванием. Сама же артистка подчеркнула, что поборола рак много лет тому назад и не понимает, зачем СМИ распространяют о ней такую информацию. Более того, по ее словам, сейчас уже даже нет в живых врача, который помогал ей в лечении, однако слухи о раке все равно не дают некоторым людям покоя.

Сама же Новикова при этом отмечает, что журналисты привыкли брать интервью по телефону и выносить в заголовки не совсем правдивую информацию. «Я понимаю, что журналистика это довольно сложная профессия, однако действовать так тоже нельзя», - заявила юмористка.

К слову, как вспоминает артистка, в момент, когда ей сообщили о страшном диагнозе, она сразу подумала о смерти. В те времена пережить это испытание ей помог супруг, а вот на помощь дочери рассчитывать не приходилось, поскольку у нее как раз были экзамены в школе.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:23

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