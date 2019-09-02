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Солист «Дискотеки Аварии» Алексей Серов рассказал о предпочтениях своих детей

Российский певец и участник группы «Дискотека Авария» Алексей Серов прокомментировал предпочтения о выборе карьеры своих детей. Многодетный отец гордится достижениями старшего сына Марка, Ричарда и младшей дочери Полины.
Солист «Дискотеки Аварии» Алексей Серов рассказал о предпочтениях своих детей

Как оказалось Марк, который находится на обучении в Швейцарии, отказывается от материальной помощи известного отца. Как сообщает сайт teleprogramma.pro сын многодетного певца живет за границей самостоятельно и в скором времени надеется получить студенческую стипендию, а на данный момент работает в магазине продавцом-консультантом.

Алексей Серов опубликовал фотографию со своей дочерью в Instagram рассказав, что маленькая Полина проявляет интерес к актерскому мастерству. Дочь певца усиленно занимается музыкой, но в дальнейшем хочет расширить круг своих способностей. У нее есть мечта стать известной артисткой, говорит певец.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:15

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