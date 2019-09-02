Солист «Дискотеки Аварии» Алексей Серов рассказал о предпочтениях своих детей

Как оказалось Марк, который находится на обучении в Швейцарии, отказывается от материальной помощи известного отца. Как сообщает сайт teleprogramma.pro сын многодетного певца живет за границей самостоятельно и в скором времени надеется получить студенческую стипендию, а на данный момент работает в магазине продавцом-консультантом.Алексей Серов опубликовал фотографию со своей дочерью в Instagram рассказав, что маленькая Полина проявляет интерес к актерскому мастерству. Дочь певца усиленно занимается музыкой, но в дальнейшем хочет расширить круг своих способностей. У нее есть мечта стать известной артисткой, говорит певец.