Ани Лорак отвела дочку Софию в школу

Ани Лорак активно пользуется социальными сетями. Певица любит делиться с поклонниками всем происходящим в ее жизни. При этом знаменитость редко делает публикации со своей дочкой Софией. Но сегодня певица решила поделиться фото, на котором она запечатлена с наследницей на ступеньках школы. Исполнительница надела белую блузку и черную юбку, а София пришла в школьной форме. В комментарии Ани Лорак написала, что поздравляет всех с Днем знаний. Также исполнительница отметила: "Будем учиться! Будем становиться лучше!".Подписчикам очень понравилась публикация. Они поблагодарили Ани Лорак за поздравления и оставили свои пожелания для Софии. Также многие отметили, что девочка очень похожа на своего отца Мурата Налчаджиоглу. Всего за несколько минут публикация набрала более 55 000 лайков.