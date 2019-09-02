Ани Лорак отвела дочку Софию в школу
Певица Ани Лорак рассказала своим поклонникам в соцсети Instagram, что отвела дочку Софию в школу. Преданные фанаты пришли в восторг от нового поста исполнительницы.
Ани Лорак активно пользуется социальными сетями. Певица любит делиться с поклонниками всем происходящим в ее жизни. При этом знаменитость редко делает публикации со своей дочкой Софией. Но сегодня певица решила поделиться фото, на котором она запечатлена с наследницей на ступеньках школы. Исполнительница надела белую блузку и черную юбку, а София пришла в школьной форме. В комментарии Ани Лорак написала, что поздравляет всех с Днем знаний. Также исполнительница отметила: "Будем учиться! Будем становиться лучше!".
Подписчикам очень понравилась публикация. Они поблагодарили Ани Лорак за поздравления и оставили свои пожелания для Софии. Также многие отметили, что девочка очень похожа на своего отца Мурата Налчаджиоглу. Всего за несколько минут публикация набрала более 55 000 лайков.
Ани Лорак активно пользуется социальными сетями. Певица любит делиться с поклонниками всем происходящим в ее жизни. При этом знаменитость редко делает публикации со своей дочкой Софией. Но сегодня певица решила поделиться фото, на котором она запечатлена с наследницей на ступеньках школы. Исполнительница надела белую блузку и черную юбку, а София пришла в школьной форме. В комментарии Ани Лорак написала, что поздравляет всех с Днем знаний. Также исполнительница отметила: "Будем учиться! Будем становиться лучше!".
Подписчикам очень понравилась публикация. Они поблагодарили Ани Лорак за поздравления и оставили свои пожелания для Софии. Также многие отметили, что девочка очень похожа на своего отца Мурата Налчаджиоглу. Всего за несколько минут публикация набрала более 55 000 лайков.