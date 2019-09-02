В Сети появилось архивное видео Пугачевой в мехах и шляпе из 80-х

В восьмидесятых годах минувшего столетия улицы российской столицы выглядели буднично и серо, однако стоило на них появиться Алле Борисовне, как все вокруг буквально преображалось. На показанных в Сети кадрах Примадонна щеголяет по улицам Москвы в стильных очках, огромной шляпе с широкими полями, шубе из песца и в сапогах на довольно высоком по тем временам каблуке. Этот видеоролик в Instagram опубликовали поклонники певицы на одной из фанатских страничек, посвященных Алле Пугачевой.К слову, немногим позднее Пугачева и сама прокомментировала это видео, рассказав, что в тот день одолжила шубу у знакомой, а шляпу взяла в театральной гримерной, собственноручно украсив ее пером. Кроме того, вспоминает артистка, за этот смелый стиль в тот день ее осудила мама.