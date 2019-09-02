Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии актера
Супруга Валентина Гафта рассказала журналистам о текущем состоянии актера. По словам Ольги Остроумовой, ее муж до сих пор находится в реабилитационном центре под наблюдением медиков.
«Сегодня у Валентина Иосифовича день рождения, спасибо, по самочувствию все так же – все нормально», - отметила жена Валентина Иосифовича. Супруга актера также рассказала, что он продолжает восстановление. Сегодня, 2 августа, Гафту исполняется 84 года. О госпитализации знаменитости стало известно 7 числа прошлого месяца. Театральный режиссер перенес инсульт. Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Валентин Гафт — известный советский и российский артист. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. С 1969 года Валентин Иосифович является ведущим актером «Современника». Он играл в театральных постановках Романа Виктюка, Галины Волчек и других режиссеров.
«Сегодня у Валентина Иосифовича день рождения, спасибо, по самочувствию все так же – все нормально», - отметила жена Валентина Иосифовича. Супруга актера также рассказала, что он продолжает восстановление. Сегодня, 2 августа, Гафту исполняется 84 года. О госпитализации знаменитости стало известно 7 числа прошлого месяца. Театральный режиссер перенес инсульт. Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Валентин Гафт — известный советский и российский артист. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. С 1969 года Валентин Иосифович является ведущим актером «Современника». Он играл в театральных постановках Романа Виктюка, Галины Волчек и других режиссеров.