Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии актера

, - отметила жена Валентина Иосифовича. Супруга актера также рассказала, что он продолжает восстановление. Сегодня, 2 августа, Гафту исполняется 84 года. О госпитализации знаменитости стало известно 7 числа прошлого месяца. Театральный режиссер перенес инсульт. Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.Валентин Гафт — известный советский и российский артист. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. С 1969 года Валентин Иосифович является ведущим актером «Современника». Он играл в театральных постановках Романа Виктюка, Галины Волчек и других режиссеров.