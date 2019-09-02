Звезда «Дома-2» Алена Водонаева отпраздновала девятилетие сына в стиле Halloween

«Я еще много чего для нас с тобой сделаю», - говорит Алена.

Накануне сыну Алены Водонаевой исполнилось 9 лет. В день рождения мальчика звезда «Дома-2» в очередной раз призналась поклонникам, что видит в своем наследнике смысл жизни, поэтому намерена сделать все, чтобы у него все складывалось как нельзя лучше.Вчера Водонаева решила сделать приятное своему 9-летнему сыну и организовала для него и его приятелей грандиозную вечеринку. Выяснилось, что Богдану нравятся фильмы ужасов, поэтому праздник приобрел достаточно мрачные оттенки, но при этом не был лишен радости, развлечений и лакомств. У себя на страничке в Instagram Водонаева посвящала Богдану посты, в которых указывала на то, что он является ее любовью и вдохновением. Более того, Алена добавляла, что только благодаря сыну у нее все так хорошо получается.Детская вечеринка была декорирована в красно-черных цветах, а сладости подавались в виде глаз и оторванных конечностей. На трехъярусном пироге красовались статуэтки из известных хорроров. Аниматоры, развлекающие гостей и именинника, были облачены в тематические наряды и загримированы под стать настоящему празднику Хэллоуин.Нужно сказать, что в числе приглашенных на детскую вечеринку оказалась популярная исполнительница Анастасия Стоцкая с наследником Александром.