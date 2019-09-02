Актриса Мария Миронова во второй раз станет матерью
Мария Миронова готовится стать матерью во второй раз. О скором пополнении в семьи 46-летней актрисы стало известно благодаря фото в Instagram.
Знаменитость много лет не комментирует личную жизнь, а вот недавно перестала скрывать от публики свое интересное положение. На днях Миронова разместила на своей странице в соцсети несколько снимков, на которых она запечатлена с округлившимся животом. После подобных кадров стало ясно, что звезда кино ожидает второго малыша. Под опубликованными фотографиями отметилась сестра Мироновой – актриса Мария Голубкина, поздравив родственницу со счастливым событием. Эту радость решила разделить и коллега артистки Елизавета Боярская. «Маша, какое счастье! Какая гармония и любовь! Я так счастлива за тебя!» - написала она. Другие публичные личности, а также поклонники не остались безучастными и написали в адрес звездной матери теплые слова.
У Марии Мироновой уже есть 27-летний сын Андрей, который родился в браке актрисы с бизнесменом Игорем Удаловым. В 1999 пара развелась, а в СМИ писали лишь краткие сведения об отношениях знаменитости, о чем сообщают argumenti.ru.
Знаменитость много лет не комментирует личную жизнь, а вот недавно перестала скрывать от публики свое интересное положение. На днях Миронова разместила на своей странице в соцсети несколько снимков, на которых она запечатлена с округлившимся животом. После подобных кадров стало ясно, что звезда кино ожидает второго малыша. Под опубликованными фотографиями отметилась сестра Мироновой – актриса Мария Голубкина, поздравив родственницу со счастливым событием. Эту радость решила разделить и коллега артистки Елизавета Боярская. «Маша, какое счастье! Какая гармония и любовь! Я так счастлива за тебя!» - написала она. Другие публичные личности, а также поклонники не остались безучастными и написали в адрес звездной матери теплые слова.
У Марии Мироновой уже есть 27-летний сын Андрей, который родился в браке актрисы с бизнесменом Игорем Удаловым. В 1999 пара развелась, а в СМИ писали лишь краткие сведения об отношениях знаменитости, о чем сообщают argumenti.ru.