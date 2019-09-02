Ксения Алферова показала, как загорает с любимой собакой Марусей

В минувшем месяце Ксения Алферова отдыхала в Италии, но уже около недели находится на родине, объявив, что начинает новый рабочий год. Погрузившись в работу с новыми силами, актриса все же старается не забывать и об отдыхе. Так, на прошлых выходных звезда побывала за городом, где успела позагорать в компании своего питомца.На показанных артисткой фотографиях, они с собакой уютно разлеглись на расстеленном во дворе дома покрывале. Знаменитость при этом принимала солнечные ванны в ярком голубом купальнице. По словам Алферовой, эти снимки были сделаны 1 сентября. «У нас с Марусей первый день осени, как лето», - гласит ее подпись под указанным снимком.В комментариях к этой публикации поклонники артистки отметили, что она находится в отличной форме и имеет шикарную фигуру, попутно осыпав любимую знаменитость другими лестными комментариями.