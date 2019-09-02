Полуголая Настя Ивлеева рассмешила Instagram

Сам видеоролик довольно быстро превратился в вирусный и уже успел набрать 3,5 миллиона просмотров в сети. При этом большая часть пользователей высоко оценила мастерство оператора и чувство юмора самой Насти Ивлеевой. Как пишет телеведущая под этой публикацией, она просто задумалась, что давно не делала смешных видео, а потому решила снять указанные кадры.На самом видео популярная блогер, одетая в бикини, буквально вылетает из чаши бассейна с водой, после чего переваливается через бортик и сползает на пол. Все это время оператор с камерой продолжает снимать героиню видео. Сама Ивлеева при этом продолжает спрашивать оператора, действительно ли ее не видно в кадре.Поклонники знаменитости высоко оценили эту шутку и оставили под публикацией массу шутливых комментариев. Причем, среди комментаторов нашлись и те, кто обратил внимание на то, что Ивлеева в последнее время немного похудела. Оценили пользователи и забавный голос оператора этого ролика, который, судя по всему, едва сдерживался от того, чтобы сорваться на смех.