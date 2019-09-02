Анастасия Волочкова сорвала урок русского языка, чтобы поздравить дочку Ариадну с Днем знаний

Анастасия Волочкова ежедневно делает посты в социальных сетях. Балерина любит рассказывать фанатам все, что происходит в ее жизни. При этом знаменитость не хочет слышать критику в свой адрес и предпочитает закрывать возможность комментировать публикации. Недавно Анастасия Волочкова показала в Instagram новую фотографию. На снимке балерина запечатана в окружении старшеклассников, она стоит рядом со своей дочкой Ариадной. В комментарии Анастасия Волочкова написала, что ее вторжение на урок русского языка было внезапным. Но при этом она верит, что оно было приятным.В конце своего поста знаменитость отметила, что решила поздравить свою любимую дочь с Днем знаний, именно таким образом. Анастасия Волочкова отметила, что ей очень сложно поверить, что Ариадна пошла в восьмой класс. Поскольку подписчики не смогли оставить свои комментарии под фото, они просто поставили лайки.