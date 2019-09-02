Анастасия Волочкова сорвала урок русского языка, чтобы поздравить дочку Ариадну с Днем знаний
Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам в Instagram, что сорвала урок русского языка, чтобы поздравить дочку Ариадну с Днем знаний. Подписчики знаменитой балерины оставили множество лайков.
Анастасия Волочкова ежедневно делает посты в социальных сетях. Балерина любит рассказывать фанатам все, что происходит в ее жизни. При этом знаменитость не хочет слышать критику в свой адрес и предпочитает закрывать возможность комментировать публикации. Недавно Анастасия Волочкова показала в Instagram новую фотографию. На снимке балерина запечатана в окружении старшеклассников, она стоит рядом со своей дочкой Ариадной. В комментарии Анастасия Волочкова написала, что ее вторжение на урок русского языка было внезапным. Но при этом она верит, что оно было приятным.
В конце своего поста знаменитость отметила, что решила поздравить свою любимую дочь с Днем знаний, именно таким образом. Анастасия Волочкова отметила, что ей очень сложно поверить, что Ариадна пошла в восьмой класс. Поскольку подписчики не смогли оставить свои комментарии под фото, они просто поставили лайки.
Анастасия Волочкова ежедневно делает посты в социальных сетях. Балерина любит рассказывать фанатам все, что происходит в ее жизни. При этом знаменитость не хочет слышать критику в свой адрес и предпочитает закрывать возможность комментировать публикации. Недавно Анастасия Волочкова показала в Instagram новую фотографию. На снимке балерина запечатана в окружении старшеклассников, она стоит рядом со своей дочкой Ариадной. В комментарии Анастасия Волочкова написала, что ее вторжение на урок русского языка было внезапным. Но при этом она верит, что оно было приятным.
В конце своего поста знаменитость отметила, что решила поздравить свою любимую дочь с Днем знаний, именно таким образом. Анастасия Волочкова отметила, что ей очень сложно поверить, что Ариадна пошла в восьмой класс. Поскольку подписчики не смогли оставить свои комментарии под фото, они просто поставили лайки.