Ученые назвали витамин, замедляющий старение





В первую очередь биотин способствует усвоению углеводов жиров и белков путем преобразования их в жизненно необходимую энергию. Западные специалисты отмечают, что помимо своих полезных свойств для организма, биотин может использоваться как замедляющее старение вещество, положительно воздействуя на внешность. И женщины, и мужчины могут наблюдать быстрый рост волос и ногтей, а также улучшение состояния кожного покрова. Его можно употреблять в виде пищевых добавок, а также получить из ряда продуктов. Все источники этого витамина являются доступными, поэтому дефицит в организме практически невозможен. Основные продукты с содержанием биотина - это тунец, форель, морковь, миндаль, а также некоторые виды ягод.Витамин В играет важную роль во время беременности и кормления. В этот период в организме может быть выражена нехватка вещества, а это в свою очередь будет сказываться на развитии плода. Эксперименты показали, что дефицит во время беременности может вызвать врожденные дефекты у ребенка.