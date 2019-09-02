Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии после сложной операции

По данным СМИ, сейчас 67-летний музыкант восстанавливается. На сложное хирургическое вмешательство ушло несколько часов, но все закончилось хорошо. Сколько времени продлится тяжелое состояние Александра Розенбаума, зависит только от него. Вероятно, операция была плановой, поскольку всего день назад исполнитель находился в Санкт-Петербурге, где принимал участие в благотворительном концерте. Розенбаум выглядел довольно бодрым и полным сил. Видеозапись с участием певца пользователи публиковали в соцсетях.Летом 2018 года появилась информация, что Александр Яковлевич страдает онкологией. Об этом заявил Иосиф Кобзон в эфире одной из передач. На тот момент он сам проходил курс лечения. Эстрадный артист не мог понять, почему многие его коллеги и друзья болеют раком и призывал их проходить обследования.Сам Розенбаум опровергал слухи о своей болезни и утверждал, что с его здоровьем все в порядке. Знаменитость часто гастролирует и иногда забывает об отдыхе. У исполнителя есть 4 внука, однако из-за работы он редко с ними общается. В то же время музыкант считает себя любящим и внимательным дедушкой.